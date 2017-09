(HW) Die Deutsche Philatelisten Jugend e.V. (DPhJ) trauert um Heinz-Otto Vervoort. Der frühere Vorsitzende und bis zuletzt Ehrenvorsitzende der DPhJ ist vor wenigen Tagen Lünen verstorben. Vervoort war von 1975 bis 1991 Vorsitzender und danach Ehrenvorsitzender der DPhJ. Er hat mit seinem Engagement maßgeblich am Aufschwung der Jugendphilatelie in den 1980er Jahren in Deutschland beigetragen. In seine Amtszeit fällt auch die einzige in Deutschland durchgeführte und von ihm initiierte Weltausstellung für Junge Briefmarkenfreunde, die Düsseldorf’90. Er gehörte während seiner Amtszeit auch einige Jahre der FIP-Jugendkommission an. Heinz-Otto Vervoort hat sich um die deutsche Jugendphilatelie verdient gemacht. Die DPhJ wird das Andenken an ihn in Ehren halten.