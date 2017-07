<xml></xml> (OJ) Im Sportzentrum der Universität Oldenburg, Uhlhornsweg 49-55, veranstalten der Bund Deutscher Philatelisten, Danmarks Filatelist Forbund und die Bibliothek der Universität Oldenburg vom 28. bis 30.7.2017 eine bilaterale Ausstellung im Rang 1. Die Ausstellung ist am Freitag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr, am Samstag, 29. Juli von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30. Juli von 10 bis 16 Uhr geöffnet. In rund 650 Ausstellungsrahmen werden fast 100 Exponate dänischer und deutscher Sammler gezeigt. Marken von Helgoland bis Jammu und Kaschmir, Belege vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Ansichtskarten aus Stuttgart und Themen wie die Wikinger und Hans-Christian Andersen im Jahrhundert der Märchenerzähler sind hier zu sehen. Auch die neue Ausstellungsklasse Open Philately ist mit drei dänischen Exponaten vertreten. Eine große Vielfalt hat die Königsklasse der Ausstellung, die Champions Class zu bieten. Hier gibt es traditionelle, postgeschichtliche, Ganzsachen- und thematische Sammlungen zu bewundern, ebenso ein Exponat der Open Philately. Unter diesen Exponaten wird jetzt der Grand Prix Oldenburg 2017 vergeben. Zehn Briefmarkenhändler und Auktionshäuser, drei Arbeitsgemeinschaften, die philatelistische Bibliothek Hamburg und die Deutsche Post mit drei Sonderstempeln ergänzen die Ausstellung.