(HL) Eine Premiere wird es auf der diesjährigen Sammlermesse „Sběratel“ in Prag geben: Eine gemeinsame tschechisch-deutsche Ausstellung mit dem Namen „PRAGA PICCOLA 2017“. Veranstalter sind der Verband tschechischer Philatelisten und die deutsche Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei. Es handelt sich um eine Rang 1-Ausstellung mit den Klassen traditionelle Philatelie, Postgeschichte und Luftpost, aber auch Exponate für die Offene Klasse und die Literaturklasse sind vorhanden. Schwerpunkt der Ausstellung sind Philatelie und Postgeschichte der ehemaligen Tschechoslowakei. Den Besuchern werden außergewöhnliche Sammlungen von hohem Niveau präsentiert Der Verband tschechischer Philatelisten und die ArGe Tschechoslowakei werden auf der Sammlermesse in Prag auch wieder mit ihren Informationsständen vertreten sein. Die „Sběratel“ findet in diesem Jahr am 8. und 9. September wieder auf dem Messegelände PVA EXPO Prag statt. Die Öffnungszeiten sind von 10 – 18 Uhr (Freitag) bzw. von 10 – 17 Uhr (Samstag). www.sberatel.info/de/messe-sammler www.arge-tschechoslowakei.de