24.10.2017 Kategorie: Nachrichten Briefmarken-Börse Sindelfingen: „Achtung an Gleis 3 bei der Einfahrt der Jugend-Eisenbahn-Tage“ (DW) Am Donnerstag, 26. Oktober, fahren pünktlich (wie die Eisenbahn) um 10 Uhr die Jugend-Eisenbahn-Tage auf Gleis 3 des Messebahnhofs Sindelfingen ein und bieten ein umfangreiches Programm für Jung und Alt auf der Aktionsbühne, in der Bastelecke sowie beim Public Viewing für alle Eisenbahnfans. Als besondere Attraktionen präsentiert der Modelleisenbahn-Club Esslingen e. V. auf knapp drei Quadratmetern eine Modellbahnanlage, wo man das Rangieren im Mini-Format üben kann. Ferner hat Philipp Curasch freundlicherweise aus seiner Privatsammlung zahlreiche Bahnutensilien zur Verfügung gestellt. So verwandelt sich der Jugendbereich auch in ein kleines Eisenbahnmuseum, das besondere Ausstellungsstücke wie ein Formsignal, ein Zuglaufschild, eine Schlussleuchte und Rangierlampe zum Erleben und Staunen bereit hält. Der Messebahnhof in den Messe Sindelfingen kann noch bis Samstag, 28. Oktober, 16 Uhr besucht werden. Am Donnerstag und Freitag fahren die Züge jeweils bis 18 Uhr. Also: Nicht den Anschluss an die Jugend-Eisenbahn-Tage verpassen!

