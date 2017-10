Aktuelle Nachrichten des BDPh







20.10.2017 Kategorie: Nachrichten Briefmarkenfreunde Düsseldorf e.V.: Ausstellung „Sehende helfen Blinden“ im Marien Hospital (Kül.) Die 30. Briefmarkenausstellung unter dem Motto „Sehende helfen Blinden“ wird am Donnerstag, 2. November, um 18 Uhr im Foyer des Marien Hospitals, Rochusstr. 2, 40479 Düsseldorf, eröffnet. In der Ausstellung, die bis 29. November zu sehen ist, werden neben Briefmarken auch Ansichtskarten und Inflationsscheine aus Düsseldorf gezeigt. Organisator der seit 1988 stattfindenden Ausstellungsreihe ist Christian Schlachetzki, 1. Vorsitzender der Briefmarkenfreunde Düsseldorf e.V. In den vergangenen fast drei Jahrzehnten sei es gelungen, Informationen und Verständnis für blinde und sehbehinderte Menschen der Öffentlichkeit vorzutragen, sagte Schlachetzki. „Zugleich bringt Briefmarkensammeln viel Wissen, Sinn für Schönheit, aber auch Kenntnis über die Schattenseiten des Lebens.“ Die diesjährige Ausstellung zeigt Exponate unter anderem mit Briefen, Maximumkarten sowie Stempeln. Christian Schlachetzki: „Lassen Sie sich verzaubern von der kleinsten Galerie der Welt.“

