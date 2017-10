(BDPh) Da aufgrund eines Fehlers die Zahl der Wahlberechtigten während der Hauptversammlung des BDPh am 9. September in Wittenberg um rund 1.500 Stimmen zu niedrig angegeben worden war, fand am 4./5. Oktober eine Neuauszählung der abgegebenen Stimmen bei Entlastung des Vorstands für 2015/2016 sowie Neuwahl des Vorstands statt. Ausgehend von 48 stimmberechtigten Delegierten mit 34.129 Stimmen ergeben sich danach bei der Entlastung der Vorstandsmitglieder folgende Ergebnisse: Michael Fukarek (Schatzmeister 1.1.-27.2.2015): 31.511 Stimmen – entlastet Walter Bernatek (Schatzmeister 28.2.-31.12.2015): 30.256 Stimmen – entlastet Walter Bernatek (Schatzmeister 1.1.-21.10.2016): 24.785 Stimmen – entlastet Uwe Decker (Schatzmeister 22.10.-31.12.2016): 18.182 Stimmen – entlastet Uwe Decker (Präsident 1.1.2015-31.12.2016): 15.532 Stimmen – nicht entlastet Helma Janssen (Beisitzerin 1.1.2015-31.12.2016): 23.461 Stimmen – entlastet Thomas Höpfner (Beisitzer 1.1.2015-31.12.2016): 23.465 Stimmen – entlastet Alfred Schmidt (Vizepräsident 1.1.2015-21.10.2016): 24.591 Stimmen – entlastet Bei der Wahl des Vorstands wurden bei der Neuauszählung diese Stimmen festgestellt: Alfred Schmidt (Präsident): 26.667 Ja-Stimmen; 6.918 Nein-Stimmen Jan Billion (Vizepräsident): 26.499 Ja-Stimmen; 7.066 Nein-Stimmen Walter Bernatek (Schatzmeister): 26.601 Ja-Stimmen; 6.896 Nein-Stimmen Konrad Krämer (Beisitzer): 25.706 Ja-Stimmen; 7.853 Nein-Stimmen Jürgen Witkowski (Beisitzer): 26.354 Ja-Stimmen; 7.125 Nein-Stimmen Damit wurden auch durch die Neuauszählung alle Kandidaten in ihren gewählten Funktionen bestätigt.