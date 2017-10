(Kül.) Der letzte deutsche Postminister Wolfgang Bötsch ist tot. Er starb nach Angaben der Deutschen Presseagentur am vergangenen Wochenende im Alter von 79 Jahren. Der CSU-Politiker war von 1993 bis 1997 letzter Bundesminister für Post und Telekommunikation. Am Ende seiner Amtszeit trieb er die Umwandlung von Telekom, Postbank und Postdienst in Aktiengesellschaften voran und schaffte so sein eigenes Amt ab. Bötsch war fast 30 Jahre lang Bundestagsabgeordneter, seit 2005 arbeitete er in einer Frankfurter Anwaltskanzlei.