Aktuelle Nachrichten des BDPh







31.10.2017 Kategorie: Nachrichten Kieler Philatelistenverein: Tag der offenen Tür am 19. November (MB) Zum einem Tag der offenen Tür mit Großtauschtag lädt der Kieler Philatelistenverein am Sonntag, 19. November, zwischen 9 und 14 Uhr in sein Vereinslokal „Saal Kaiser Friedrich“, Hasseldieksdammer Weg 2/Wilhelmplatz, ein. Die Vereinsbücherei zeigt ausgewählte Werke, außerdem werden die aktuellen Kataloge und eine Prüflampe bereitgehalten. Gleichzeitig können die Lose für die Vereinsauktion besichtigt werden. Die Briefmarkenschau wird in diesem Jahr von Vereinsmitgliedern gestaltet, die im vereinseigenen „Ein Rahmen Wettbewerb“ sich dem Urteil der Besucher unterwerfen. Am Info-Stand des Vereins werden Ganzsachen, Postkarten, Briefumschläge, Gedenkblatt und Ansichtskarten bereitgehalten. Derzeit hat der Verein 170 Mitglieder und trifft sich jeden Dienstag ab 18 Uhr zu Vorträgen, Tausch und Plausch, Lichtbildervorträgen oder Präsentation von Sammlungsteilen. Der diesjährige Tag der offenen Tür findet in diesem Jahr unter dem Motto „Städtepartnerschaft mit San Francisco“ statt. Diese Partnerschaft wurde erst kürzlich unterschrieben. Der jetzt aufgelegte Sonderstempel zeigt eine Abbildung der Golden Gate Bridge sowie das frühere Schulschiff „Deutschland“. Eine Bestellliste ist über den Vorsitzenden Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel; Tel.: 04340/4315; Fax: 04340-418 oder über info@kieler-philatelistenverein.de zu beziehen.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht