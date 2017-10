<xml></xml> (PP) Mit dem Arthur-Gramsch-Leistungspreis des Harburger Briefmarkensammler-Verein von 1920 e.V. wurde jetzt Harald Krieg aus Hamburg-Altona ausgezeichnet. Damit wurden insbesondere seine Verdienste um die Stempelforschung sowie der Erforschung der Postgeschichte Hamburgs gewürdigt. Krieg hat seine Kenntnisse über das Postwesen in unzähligen Artikeln in Fach- und Vereinsschriften sowie in Vorträgen und Ausstellungssammlungen unter Beweis gestellt. Der Arthur-Gramsch-Leistungspreis wurde 1963 von dem damaligen Vereinsvorsitzenden ins Leben gerufen. Die Auszeichnung soll nur jedes dritte Jahr an einem Philatelisten vergeben werden, der sich besonders in der Forschung, Literatur und dem Vereinswesen engagiert hat. Mit der Goldenen Verdienstnadel wurden Otto Wickbold und Martin Doose ausgezeichnet. Beide Sammler haben über Jahrzehnte im Harburger Briefmarkensammler-Verein ihr Wissen und ihre Bereitschaft für das Vereinswesen eingebracht. Jürgen Jänicke wurde für besondere Forschung auf dem Gebiet der Bahnpoststempel mit der Verdienstnadel in Silber geehrt. Das Foto zeigt Harald Krieg (links) und den Vorsitzenden des Harburger Vereins, Peter Perlbach.