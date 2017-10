Briefmarken-Börse in Sindelfingen 26.-28. Oktober

(Kül.) Der Bund Deutscher Philatelisten e.V. ist während der Internationalen Briefmarken-Börse vom 26. bis 28. Oktober in Sindelfingen im Obergeschoss vertreten (Stand-Nummer 207). Ansprechpartner sind dort Reinhard Küchler und Cornelia Trauschke. Die Börse ist am Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucher finden hier wieder zahlreiche Händler, Postverwaltungen, Fachverlage, Auktionshäuser, Arbeitsgemeinschaften sowie Verbände. Außerdem werden unter anderem in etwa 75 Rahmen Spitzensammlungen der Thurn-und-Taxis-Philatelie gezeigt. Der spezielle Salon findet zum 50-jährigen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Thurn und Taxis sowie zum 500. Todestag von Franz von Taxis statt. Gleichzeitig gibt es auch die Veranstaltungen im Rahmen des internationalen Wettbewerbs „Postgeschichte live“. Weitere Informationen im Internet unter https://messe-sindelfingen.de/de/veranstaltung/int-briefmarken-boerse-2017/