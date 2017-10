(TdB) Dr. Horst Schmollinger ist neuer Vorsitzender der Forschungsgemeinschaft Tag der Briefmarke. Er wurde während der jüngsten Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Claus Bellgardt gewählt, der zuvor seinen Rücktritt erklärt hatte. Bellgardt war 1991 in den Verein eingetreten und wurde 2002 zum Vorsitzenden gewählt. In seiner Amtszeit wurde unter anderem der Internetauftritt begonnen. Außerdem erschienen die Handbücher, die das Forschungs- und Sammelgebiet Tag der Briefmarke in Deutschland und seinen Gebieten sowie weltweit dokumentieren. Für die langjährige Arbeit als Vorsitzender und Verdienste für die Forschungsgemeinschaft wurde Claus Bellgardt die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Informationen über die Forschungsgemeinschaft unter www.tag-der-briefmarke.org