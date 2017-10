Aktuelle Nachrichten des BDPh







14.10.2017 Kategorie: Nachrichten Tag der Briefmarke: Sonderstempel und Großtauschtag in Kiel

(MB) Der Tag der Briefmarke findet am Sonnabend, 21. Oktober, wieder im Kieler Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, von 9 bis 14 Uhr statt. Ein EB Team der Deutschen Post wird einen Sonderstempel und das gesamte Markenprogramm führen. Zudem werden Händlerstände für Briefmarken, Postkarten, Briefumschläge, Ansichtskarten, ein Vereinsstand mit vielen Informationen sowie ein Großtauschtag geboten. Veranstalter ist der Kieler Philatelisten-Verein v. 1931 e.V. Vor 130 Jahren fand in Kiel die Grundsteinlegung für den Bau des Nord-Ostsee-Kanals in Anwesenheit des Kaisers Wilhelm I. statt. Die Statue der Germania, die sich während der Grundsteinlegung auf dem Schiffsbug befunden hatte und anschließend auf dem Grundstein gestanden hatte, wurde anschließend vor dem Verwaltungsgebäude der Kaiserlichen Kanalkommission aufgestellt. Der Kieler Philatelisten-Verein als Veranstalter hat hierfür Ganzsachen, Festumschläge, ein Gedenkblatt und weitere Sammlerbelege aufgelegt. Eine Bestellliste ist über Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel; Tel.: 04340-4315; Fax: 04340-418 oder über info@kieler-philatelistenverein.de zu beziehen.

