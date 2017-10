(UV) Der Postwertzeichen-Sammler-Verein Siemens Erlangen bietet am Donnerstag, 21. Dezember, einen Vortrag über die „Post in Erlangen – Belege mit Besonderheiten aus dem Postalltag“ an. Referent ist Horst Domnick. Beginn: 17 Uhr, Ort: Komotauerstr. 2, Raum 260. Kontakt: Ulrich Viedenz, Tel. 09131/733924, ulrich.viedenz@siemens.com