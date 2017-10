(HT) Der Verein für Briefmarkenkunde Zeitz von 1880 e.V und der Verein Detmolder Briefmarkenfreunde e.V. begehen ihr großes Jubiläum mit der 22. Partnerschafts-Ausstellung und der 5. Zeitzer Ansichtskarten-Ausstellung am 14. und 15. Oktober 2017 in den Räumlichkeiten der Grundschule Elstervorstadt in 06712 Zeitz, Auf dem Schlagstück 11. Die Ausstellung ist von 10 bis 17 Uhr bzw. 10 bis 16 Uhr geöffnet. 19 Ausstellungsexponate aus Zeitz und Detmold künden von einer lebendigen Zusammenarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaft Zeitz-Detmold. Eine Festschrift, zwei Sonderganzsachen und einen Sonderstempel der DPAG hat der Zeitzer Verein veranlasst. Die Souvenirs werden bleibende Zeugnisse dieser gemeinsamen Veranstaltung sein. Interessenten an den Ganzsachen wenden sich bitte an den Verein für Briefmarkenkunde Zeeitz von 1880 e.V. Postfach 1429 06694 Zeitz, Telefon: 03441/250061 oder E-Mail mohutz@hotmail.de