Aktuelle Nachrichten des BDPh







12.10.2017 Kategorie: Nachrichten 18.10.-10.11. Stern Center Sindelfingen: Briefmarken-Schau „Luther wirkt“



(SM) Zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation veranstaltet die Sammlergruppe Sindelfingen des Württembergischen Philatelistenvereins e.V. zusammen mit Heinrich Lutz (Sammler aus Weil der Stadt) die Briefmarken-Schau „Luther wirkt“ über das Leben Martin Luthers und wie es zur Reformation kam. Die Ausstellung findet auf ca. 600 Albenblättern in etwa 50 Rahmen vom 18. Oktober bis 10. November Montags bis Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr im Kulturraum des Stern Centers im Erdgeschoss (neben McPaper) statt. Der Eintritt ist frei.



Kostenlose Führungen mit Heinrich Lutz finden während der Ausstellungsdauer donnerstags um 18 Uhr statt. Sonderführungen an anderen Terminen können telefonisch unter (0 70 33) 3 54 70 oder 0 17 21 59 78 46 gebucht werden.



Am Vorabend der Eröffnung findet am 17. Oktober um 18 Uhr im Kulturraum eine Vernissage statt, zu der jedermann herzlich eingeladen ist. Parken im Stern Center, Mercedesstr. 12 (die erste Stunde kostenlos).

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht