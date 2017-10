Aktuelle Nachrichten des BDPh







18.10.2017 Kategorie: Nachrichten Michel Schweiz Spezial 2017/2018: Preisnotierungen stabil (SV) Die Schweiz gilt als Hort der Stabilität. Weit entfernt von den Fluten, die manche Überseebände überschwemmen, bringt die Schweizer Post jedes Jahr vergleichsweise wenige, finanziell erschwingliche und überdies durchweg gut gestaltete Neuheiten an die Postschalter, die doch von einer eigenständigen Schweizer Linie getragen werden. Die Schweizer Philatelie ist bei Sammlern im In- und Ausland traditionell beliebt. Zu dieser konstanten Nachfrage kommt ein durch finanzpolitische Faktoren durchweg ausgesprochen hoher Wechselkurs des Schweizer Frankens. So ist es nicht erstaunlich, dass auch die Preisnotierungen der im neuen Michel-Spezialkatalog verzeichneten Postwertzeichen sich gut schweizerisch stabil verhalten. Preissenkungen waren im Laufe der Bearbeitung kaum einmal nötig, vielmehr gab es trotz des hohen Niveaus zahlreiche Steigerungen zu verzeichnen, besonders, aber durchaus nicht nur bei sehr alten Marken und Belegen. Der Band erfasst eine Vielzahl an Unter- und Abarten, Plattenfehlern und weiteren Varianten, die den Interessenten ein weites Feld für Spezialisierungen bieten. Besonders hervorzuheben ist die gut ausgebaute und detailreiche Erfassung der Schweizer Markenheftchen und Automaten-Tickets mit ihren jeweiligen Deckelvarianten. Seltene Stücke aus diesem Bereich kamen in vielen Fällen erst lange nach der Ausgabe zum Vorschein. Schweiz-Spezial 2017/2018: 36. Auflage, 464 Seiten. Ladenpreis (Deutschland): 66 Euro, ISBN: 978-3-95402-212-0. In der Michel-Online-Bibliothek: 49 Euro, ISBN: 978-3-95402-953-2.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







