(GF) Am Altmarkt in Auerbach/Vogtland wurde anlässlich des „Tags des Offenen Denkmals“ am 10. September ein Souvenierbeleg vom Verein der Briefmarken- und Ansichtskarten-Freunde Auerbach e.V. aufgelegt. Dabei handelt es sich um einen Sonderumschlag mit Zudruck und Absenderfreistempel (Frankit) der Stadtverwaltung mit Sonderwerbe-Einsatz. Die Frankatur beträgt 0,70 Euro. Es sind nur noch wenige Belege vorhanden. Sie werden für zwei Euro pro Stück verkauft. Die Versandkosten betragen bei ein oder zwei Umschlägen 0,90 Euro, bei drei bis fünf Umschlägen 1,05 Euro und ab sechs Umschlägen 1,65 Euro. Bestellungen nimmt entgegen Günter Feustel, 1. Vorsitzender Briefmarken- und Ansichtskarten-Freunde Auerbach/Vogtl. e.V., Albert-Schweitzer-Str. 22, 08209 Auerbach. E-Mail: briefmarkenundansichtskartenfreunde-auerbach@freenet.de Überweisungen werden auf das Konto DE83 1007 7777 0662 4662 02 (Empfänger: Günter Feustel) erbeten.