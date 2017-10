Großveranstaltung am 10. Dezember in Aachen

(HK) Die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V. veranstalten am Sonntag, 10. Dezember, von 9 bis 14 Uhr in der Mensa der Fachhochschule in Aachen, Bayernallee 9, ihren Weihnachtsgroßtauschtag für Briefmarken, Münzen, Post- und Ansichtskarten. Bei diesem überregionalen Tauschtag werden Händler und Sammler aus der Region und den angrenzenden Ländern Belgien und den Niederlanden zu diesem schon traditionellen Termin erwartet. Der Eintritt ist frei, Gäste sind herzlich willkommen. Parkmöglichkeiten sind in der Nähe der Mensa ausreichend und kostenlos vorhanden. Auch wird wieder eine Werbeschau mit Briefmarken Sammlungen angeboten. Alle aktuellen Michel-Standard-Kataloge stehen den Sammlern zur Einsichtnahme zur Verfügung. Wer Fragen zur Sammlung oder Verwertung von Sammlungen hat, kann Vereinsmitglieder ansprechen, die gern mit Rat und Tat weiterhelfen. Die Deutsche Post beteiligt sich wieder mit ihrem „Erlebnis: Briefmarken“-Team und einem Sonderpostamt an der Veranstaltung. Dort kann der Sonderstempel mit dem Motiv des Grashauses auf Briefumschlägen abgeschlagen werden. Natürlich können auch dort alle Briefmarken der jüngsten Zeit erworben werden. Ein entsprechender Beleg als Ganzsachen-Sonderumschlag mit der Abbildung des Grashauses geht auf die Erbauung vor 750 Jahre ein. Der Briefumschlag kann am Tisch des Vereins erworben werden. Kontakt für Händler und Sammler: Heinz Kaußen, Neuenhofstr. 70, 52078 Aachen, Tel.: 0241/526514, E-Mail: info@briefmarkenfreude-aachen.de.