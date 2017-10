Aktuelle Nachrichten des BDPh







9.10.2017 Kategorie: Nachrichten Vortrag in Frankfurt verschoben: „Firmenlochungen“ erst am 21. November (BR) Der Vortrag von Rainer von Scharpen über Firmenlochungen („Löcher, die bereichern…“) im Rahmen der Veranstaltungen des Vereins für Briefmarkenkunde 1878 e.V. Frankfurt/Main findet am Dienstag, 21. November, ab 19 Uhr statt. Zunächst war der Vortrag für 7. November geplant. Unverändert bleibt der Ort: Phila-Bibliothek Heinrich Köhler, Langer Weg 16-18, 60489 Frankfurt. Kontakt: H. Krug, Tel. 069 / 78800983.

