(UE) Für die bereits gemeldete Historikertagung „Gezähnte Geschichte“ vom 12. bis 15. Oktober an der Universität Erfurt hat sich eine Programmänderung ergeben. Den zweiten Eröffnungsvortrag am 12. Oktober, 18 Uhr, wird Prof. Dr. Reinhard Krüger (Stuttgart/Berlin) halten. Das Thema lautet: Das Postwertzeichen als Hieroglyphe der Moderne: Zur Tradition von Emblem und Imprese in der industriellen Moderne. Das Gesamtprogramm im Internet unter: https://projekte.uni-erfurt.de/gezaehnte_geschichte/programm/ Eine Teilnahme an der Tagung ist natürlich auch für Nichtreferenten möglich. Es wird aber um eine Anmeldung per E-Mail gebeten, damit sich die Organisatoren räumlich auf die Zahl der Gäste einstellen können. rene.smolarski@uni-erfurt.de Der Eintritt ist kostenlos.