(EF) Der Briefmarken-Sammler-Verein Gotha 1890 e.V. veranstaltet am Samstag, 30. September, von 10 bis 16 in der GutsMuths Gedächtnishalle in Waltershausen- Schnepfenthal, Leinaer Weg 3, einen Großtauschtag mit Börse. Interessenten sind herzlich eingeladen. In der Halle ist noch bis 15. Oktober eine Ausstellung des Vereins zum Thema „Sport in Thüringen“ zu sehen.