Aktuelle Nachrichten des BDPh







27.09.2017 Kategorie: Nachrichten Belegprogramm und Sonderstempel: 21. Soester Gespräche am Wochenende 13.-15. Oktober (WM) Die Soester Briefmarkenfreunde haben zu den 21. Soester Gesprächen am 13./15. Oktober zwei Schmuckumschläge und eine Briefmarke individuell aufgelegt. Dazu gibt es am Sonderpostamt einen passenden Sonderstempel. Das Belegprogramm hat „Das Haus zum Spiegel“, in dem seit 1975 das Soester Stadtarchiv untergebracht ist, zum Motiv. Das Haus „Haus zum Spiegel“ trägt die Jahreszahl 1696 auf seiner Vorderseite, was aber wohl das Datum einer grundlegenden barocken Neufassung eines älteren Gebäudes ist. Der Vorgängerbau war ebenfalls ein Steinhaus, der 1446 erstmals erwähnt wurde. Es ist eins der drei erhaltenen Steinbauten aus dem Barock und gehörte im 18. und 19. Jahrhundert nacheinander verschiedenen Soester Patrizierfamilien. Die Belege und Materialien können direkt am Stand der Soester Briefmarkenfreunde am Veranstaltungsort, Siegmund-Schultze-Haus, Siegmund-Schultze-Weg 102, oder über die Vorsitzende der Soester Briefmarkenfreunde, Brigitte Mühlhaus unter Tel.: 02921/4467 oder Email-Adresse brigitte_muehlhaus@yahoo.de bezogen werden. Preise (zuzüglich anfallender Versandkosten): Schmuckumschlag mit Briefmarke individuell und Sonderstempel: 2,50 Euro; Schmuckumschlag 1,00 Euro; Briefmarke individuell 2,00 Euro. An den Gesprächen nimmt der komplette neugewählte Vorstand des BDPh teil.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht