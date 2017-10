(OT) Briefmarkensammler aus 28 Ländern haben sich an der Wahl der schönsten Musikbriefmarke 2016 beteiligt. Den ersten Platz belegt die französische Briefmarke „Le Lac des Cygnes“ (Schwanensee), die zum Fest der Briefmarke herausgegeben wurde. Die Yehudi-Menuhin-Trophy 2017 geht damit an Jean Claverie, für den „Le Lac des Cygnes“ die allererste Arbeit auf dem Gebiet der Gestaltung von Briefmarken war. Die Wahl der schönsten Musikbriefmarke wird seit 1980 von Musikbriefmarkensammlern in aller Welt durchgeführt. Die Motivgruppe Musik e.V. - mit rund 300 Sammlern aus 35 Ländern eine der größten thematischen Arbeitsgemeinschaften im Bund Deutscher Philatelisten - zeichnet den Designer der schönsten Musikbriefmarke des Vorjahres jeweils mit der „Yehudi Menuhin Trophy“ aus. Die Trophy wird in Erinnerung an den großen Geiger und Dirigenten Lord Yehudi Menuhin verliehen, der 30 Jahre lang, von 1969 bis zu seinem Tod 1999 Schirmherr des Philatelic Music Circle war. Weitere Informationen im Internet unter www.motivgruppe-musik.com