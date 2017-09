Aktuelle Nachrichten des BDPh







16.09.2017 Kategorie: Nachrichten German Team Challenge: „Der hohe Norden“ gewinnt in Wittenberg <xml></xml> (TH) In der Exerzierhalle der Lutherstadt Wittenberg fand nicht nur die 3. Runde des 1. Wettbewerbs statt, sondern auch die 1. Runde des neuen German Team Challenge. Sieger des 1. Team Challenge wurde das Team Berlin-Brandenburg, das auch schon die vorherigen Runden für sich entscheiden konnte. Das Team „Der hohe Norden“ hatte beim 2. Team Challenge knapp die Nase vorne. Bei der Siegerehrung im Stadthaus mit fast 50 anwesenden Teilnehmern der beiden Wettbewerbe konnte man förmlich die Begeisterung spüren, die die Teams „gepackt“ hat. Jetzt heißt es also „Daumen drücken“ für die 2. Runde! Auf dem Bild von links: Peter Süss, Rolf-Dieter Jaretzky, Ralph Ebner, Bernward Schubert (Jury-Vorsitzender), Werner Boddenberg. Foto: Angelika Dunda-Schubert

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







