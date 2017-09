<xml></xml> (Kül) Am kommenden Wochenende (16./19. September) feiert der Briefmarkensammlerverein Saarlouis und Umgebung sein 90-jähriges Bestehen mit einer Briefmarken- und Ansichtskartenausstellung in Rang 3. Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Sie findet statt im Theater am Ring. In einer Sonderpostfiliale werden zwei Sonderstempel angeboten. Der Eintritt ist frei.