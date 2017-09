Aktuelle Nachrichten des BDPh







17.09.2017 Kategorie: Nachrichten DPhJ-Auszeichnung: Goldene Ehrennadel für Christoph Gärtner <xml></xml> (HW) Die Deutsche Philatelisten Jugend e.V. (DPhJ) verleiht seit 1961 Goldene Ehrennadeln, zuletzt meist im jährlichen Rhythmus. Ausgezeichnet werden Personen oder Organisationen, die die DPhJ finanziell, materiell oder ideell unterstützen. Beim Festakt während des 115. Deutschen Philatelistentages in Wittenberg wurde der Auktionator Christoph Gärtner vom DPhJ-Vorsitzenden Heinz Wenz mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Gärtner erhielt die Auszeichnung für sein Engagement bei der Förderung der Jugendphilatelie und der DPhJ. Als Beispiele erwähnte Wenz folgende Projekte von Christoph Gärtner: Förderpreise für philatelistische Literatur, darunter ein spezieller Preis für „Jugendarbeit, Nachwuchsförderung und Öffentlichkeitsarbeit“, Briefmarken-Startersets für Schul- und Arbeitsgemeinschaften, pädagogische Einrichtungen und Jugendgruppen, Verschenk-Aktion von philatelistischen Fachbüchern an Kunden des Hauses und Interessenten mit der Bitte um eine angemessene Spende an die DPhJ.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







