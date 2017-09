Aktuelle Nachrichten des BDPh







9.09.2017 Kategorie: Nachrichten Neuer BDPh-Bundesvorstand: Eindeutiges Votum für das Team um Alfred Schmidt (Kül) Alfred Schmidt ist neuer Präsident des Bundes Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh). Der 51-jährige Apotheke aus Haldensleben (Foto) wurde am Samstag während der Hauptversammlung in Lutherstadt Wittenberg mit überwältigender Mehrheit gewählt. Er folgt Uwe Decker, der nach vierjähriger Amtszeit nicht mehr angetreten war. Zum Vizepräsidenten wurde Jan Billion (Ratingen) gewählt. Neuer Schatzmeister ist Walter Bernatek (Liederbach/Ts.). Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Konrad Krämer (Alsdorf) und Jürgen Witkowski (Essen). In einer ersten Stellungnahme kündigte Schmidt an, den Verband wieder zu einen und sich gemeinsam mit den Mitgliedern, Arbeitsgemeinschaften und Partnerverbänden für die Zukunft der Philatelie einzusetzen. Außerdem werde sich die neue BDPh-Führungsspitze um den Aufbau einer zukunftsorientierten Verbandsstruktur kümmern. Hier stünden Servicegedanke und Digitalisierung im Vordergrund, sagte Schmidt. Weitere Themen seien unter anderem eine bessere Außendarstellung des Verbandes und seiner Aktivitäten sowie die Förderung des Briefmarkensammelns. Der 115. Deutsche Philatelisten wird am Sonntag mit dem Festakt im Stadthaus beendet. Er zog seit Freitag zahlreiche Besucher an.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht