Aktuelle Nachrichten des BDPh







9.09.2017 Kategorie: Nachrichten Herbsttagung der Arge Saar: Ausstellung und Vorträge am 17. September <xml></xml> (JP) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Saar für Philatelie und Postgeschichte e.V. (Arge Saar) im BDPh lädt für Sonntag, 17. September, wieder zu ihrer Herbsttagung ein. Sie findet im Rahmen der Rang 3-Ausstellung des Briefmarkensammlervereins Saarlouis und Umgebung e.V. im Theater am Ring, Kaiser-Friedrich-Ring 26, 66740 Saarlouis, statt. Beginn ist um 10 Uhr. Auf dem Programm stehen zwei Fachvorträge. Gegen 10.15 Uhr referiert Lars Böttger über das Ausstellungswesen des BDPh mit anschließendem Rundgang durch die Ausstellung. Um 14 Uhr spricht Dr. Wolfgang Reith über „Saarbrücken 1909 – 1935: Die Stempel von der Großstadtgründung bis zum Anschluss an das Dritte Reich“. Alle an der Saar-Philatelie Interessierte sind zu den Vorträgen herzlich eingeladen. Kontakt: Arge Saar e.V., www.arge-saar.de. Geschäftsführer: Peter Seeliger, Mühlenstr. 48, 66346 Püttlingen, e-mail: info@arge-saar.de

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht