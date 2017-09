Aktuelle Nachrichten des BDPh







7.09.2017 Kategorie: Nachrichten Tag der Briefmarke 2017: Fix & Foxi-Ausgabe wird in Wittenberg vorgestellt (Kül.) Heute ist der Ersttag der neuen Ausgabe zum „Tag der Briefmarke“ mit den beliebten Comicfiguren Fix & Foxi. Die Zuschlagsmarke wird von Dr. Michael Meister, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, zu Beginn des 115. Deutschen Philatelistentags in Lutherstadt Wittenberg vorgestellt. Der Zuschlagserlös von 30 Cent je Marke kommt der Stiftung zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte zugute. Die berühmten Füchse Fix & Foxi stammen aus der Feder von Rolf Kauka (1917-2000). Die Marke wurde von Prof. Wilfried Korfmacher aus Meerbusch gestaltet. Die Bildvorlage stellte Your Family Entertainment in München zur Verfügung. Der Druck wurde von Bagel Security – Print GmbH & Co.KG, Mönchengladbach, durchgeführt.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







