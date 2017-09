(FJP) Neben dem Brandenburger Tor symbolisiert auch der „Berliner Bär“ weltweit den Willen der Stadt nach Freiheit. Er steht aber auch für Tatkraft und Engagement. Aus dieser Haltung heraus trafen sich am 15. August 1947 in Tempelhof 20 Sammler, um trotz dieser schlechten Zeit den „Briefmarkensammler-Verein Berliner Bär e. V.“ ins Leben zu rufen. Er war der erste Briefmarkenverein, der im amerikanischen Sektor der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg die US-Zulassung erhielt. So begann ein vielfältiges philatelistischen Leben, geprägt von namhaften Philatelisten und engagierten Sammlern. Tauschtreffen, Fachvorträge, Exkursionen und Feiern prägen auch heute noch das Vereinsleben. Die Homepage und die Mitgliederzeitschrift „Bären-Post“ runden das Angebot ab. Der 70. Geburtstag des Vereins ist verbunden mit „150 Jahre Post in Tempelhof“. Dazu findet am Samstag, 18. November, ab 11 Uhr ein Großtauschtag mit Ausstellung und Empfang in der Seniorenfreizeitstätte „Sorgenfrei“, Markgrafenstr. 10, 12105 Berlin-Mariendorf, statt. Die Deutsche Post Philatelie ist mit dem Team „Erlebnis: Briefmarke“ anwesend und bringt einen besonderen Werbestempel mit. Dazu gibt es den passenden Jubiläumsbeleg mit Briefmarke-individuell und eine informative Festschrift.