(Kül.) Das umfangreiche Programm des 115. Philatelistentags vom 8. bis 10. September wird sicher viele Sammler in die Lutherstadt Wittenberg locken. In der Exerzierhalle im Zentrum wird die nächste Runde des „German Team Challenge“ stattfinden. Gleichzeitig hat der örtliche Verein unter Leitung von Dr. Richard Thomas einen Salon unter dem Motto „Luther-Reformation-Ökumene“ zusammengestellt. Die Exerzierhalle nur wenige Fußminuten vom historischen Rathaus entfernt ist am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Gleichzeitig werden verschiedene Vorträge unter anderem zur Postüberwachung in der DDR angeboten. Im Rahmen einer Veranstaltung des Consilium Philatelicum werden verschiedene neue Bücher vor, die sich unter anderem mit der Philateliegeschichte der DDR beschäftigen. Bei der für alle Mitglieder öffentlichen Hauptversammlung am Samstag, 9. September, im Stadthaus wird ein neuer Bundesvorstand gewählt. Außerdem liegen zahlreiche Anträge zur Satzung des BDPh vor. Mit einem Festakt am Sonntag ab 10 Uhr wird der Philatelistentag beendet. Der Eintritt bei allen Veranstaltungen ist kostenlos (Ausnahme Festabend). Das komplette Programm ist im Internet unter www.bdph.de/philatag zu sehen. Foto des Rathauses in Wittenberg: Johannes Winkelmann