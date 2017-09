Karl-May-Kongreß in Bad Kösen

(DE) Sicher hat jeder in seiner Jugend die Bücher Karl Mays mit Begeisterung gelesen und mit den Helden der Bücher mitgefiebert. Ob es um Winnetou oder Old Shatterhand ging, man liebte alle diese Helden. Die Karl-May-Gesellschaft führt vom 5. bis 8. Oktober ihren 24. Kongress im Ringhotel „Mutiger Ritter“, R.-Breitscheidt-Str. 2 in OT Bad Kösen, 06628 Naumburg, durch. Im Hotel wird eine Sonderpostfiliale einen Sonderstempel, der Winnetou zeigt, und alle neue Briefmarken anbieten. Die Sonderpostfiliale ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Vom Naumburger Briefmarken-Sammlerverein 1904 e.V. werden zwei Schmuckumschläge aufgelegt, die Karl May bzw. das Tagungshotel „Mutiger Ritter“ abbilden. Zu beziehen sind die Belege über: Karsten Münnich, Siedlungshof 11, 06618 Naumburg, Tel.: 03445/773510, E-Mail: karsten.muennich@gmx.de. Der Preis je Umschlag beträgt 2,50 Euro, beide Umschläge im Set kosten 4,50 Euro.