29.08.2017 Kategorie: Nachrichten Auktion bei Philasearch: Auktion für Kinderhospiz St. Nikolaus (PS) Vom 1. bis 3. September finden in der Stadthalle von Memmingen zwei Ausstellungen für Philatelisten statt: die „ALPEN-ADRIA 2017“ und die „15. NAJUBRIA“. Dafür hat sich der Veranstalter, der Landesverband Bayerischer Philatelisten-Vereine, etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er will mit unterschiedlichen Aktionen das Kinderhospiz St. Nikolaus unterstützen. Es handelt sich dabei um eine Einrichtung im Allgäu. Dort finden unheilbar kranke Kinder zusammen mit ihren Familien Trost und Geborgenheit. Da nur der Aufenthalt der kleinen Patienten über Kranken- und Pflegekassen bezuschusst wird, ist das Hospiz auf Spenden angewiesen. Mit der Online-Auktion am 2. September unterstützt Philasearch das Kinderhospiz St. Nikolaus. Der Erlös geht zu 100 Prozent an diese Einrichtung. Auf der Homepage www.philasearch.com sind viele interessante Lose und weitere Informationen zu finden.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







