Aktuelle Nachrichten des BDPh







28.08.2017 Kategorie: Nachrichten Neue Ausgabe „Junge Sammler“ Alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde (AB) Mit dem Hauptthema „Pferde“ erscheint Anfang September die neue Ausgabe des Jungen Sammlers. Die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Philatelisten-Jugend e.V. beschäftigt sich in zahlreichen Beiträgen mit dem großen Wunschtier vieler Kinder. Der Schwerpunkt der Artikel liegt im Bereich Pferdesport. In weiteren Beiträgen geht es um Geheimzeichen auf kanadischen Marken und Neuheiten zur Star Wars-Reihe. Wie sich Sammler neue amerikanische Ersttagsstempel besorgen können, ist Gegenstand eines weiteren Beitrags. Mit dabei sind aktuelle Kurzberichte aus den Landesringen, ein Leserbrief und ein Vordruck für eine kostenfreie Kleinanzeige für jugendliche Mitglieder. Auch das beliebte Junge-Sammler-Quiz, eine Ausmalvorlage für jüngere Leser und die Übersicht über Veranstaltungen fehlen nicht. Damit liegt kurz vor großen philatelistischen Veranstaltungen in Wittenberg und Memmingen und der Veranstaltungsreihe zum Tag der Jungen Briefmarkenfreunde ein attraktives Werbeheft bereit. Mitglieder erhalten das Heft direkt im Postversand. Daneben steht das Heft in wenigen Tagen online den Mitgliedern zur Verfügung. Das Heft eignet sich hervorragend, um mit jungen Briefmarkenfreunden zu arbeiten. Weitere Informationen zur Deutschen Philatelisten-Jugend finden sich auf der Internetseite www.dphj.de.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht