(BDPh) Seit Mai 2015 wird ein Großteil des monatlichen Verbandsmagazins philatelie über den privaten Dienstleister Bauer ausgeliefert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Zustellung haben sich die Reklamationen in einem Bereich von unter 1% der versendeten Hefte eingependelt. Diese führen jedoch immer noch zu starker Unzufriedenheit bei den Mitgliedern und erhöhtem Arbeitsanfall in der Geschäftsstelle. Da sich die Quote nicht weiter senken lässt hat der Bundesvorstand entschieden, ab Januar 2018 wieder die Gesamtauflage über die Deutsche Post AG auszuliefern In den bis Jahresende gerechneten rund 2 ½ Jahren konnten/werden ca. 50.000,- Euro Versandkosten eingespart. Die Mehrkosten können über die in 2017 umgesetzte Beitragserhöhung und die bedeutenden Einsparungen durch die Kündigungen der Verträge mit der Firma PhilCreativ GmbH, Wolfgang Maassen und dem damit verbundenen Redaktionswechsel finanziert werden.