(HJ) Anfragen nach Material aus der Reihe „Bildung und Briefmarke“ für den Musikunterricht mussten bislang immer verneint werden. Nun ist diese Lücke gefüllt, dank der Großzügigkeit der Motivgruppe Musik e.V., die eine Broschüre und ein Begleitheft erarbeiten ließ und dem BDPh nun zur Verfügung stellt. Auf 64 Seiten gibt der Autor des Leseheftes, Dietrich Ecklebe, einen Überblick über die historische Entwicklung der Musikinstrumente und die theoretischen Grundlagen wie die Erzeugung der Töne und das Stimmen der Instrumente. Nach der Zusammensetzung eines Orchesters widmet er sich den einzelnen Musikinstrumenten. Er spannt einen Bogen von den Saiteninstrumenten zu den Blasinstrumenten, der Orgel bis hin zu den Elektrophonen. Auf verständliche Weise erläutert der Autor die Geschichte der Instrumente, ihre Entstehung, die Besonderheiten und vieles mehr. In einem Begleitheft haben Peter Lang, Vorsitzender der Motivgruppe Musik, und Dietrich Ecklebe eine Abhandlung zu den Zielsetzungen im Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen, über die Briefmarke als Kulturbotschafter und über Briefmarken als Bildquelle im Unterricht erarbeitet. Ferner geben sie Hinweise für die Behandlung der Musikinstrumente im Schulunterricht wie das Bauen von Instrumenten, Vorschläge für Exkursionen und Hörbeispiele. Aber auch praktische Beispiele, wie Elemente aus dem Leseheft in Verbindung mit der Abbildung von Briefmarken verwendet werden können, werden aufgezeigt. Beide Hefte sind mit reichlich Abbildungen von Briefmarken zum Thema illustriert. Ergänzend zum Leseheft findet man auf der Internetseite der Motivgruppe Musik e.V. einen Link mit weiterführenden Informationen, Kopiervorlagen, Aufgabenstellungen und Spielen. Die Internetseite finden Sie unter www.motivgruppe-musik.com/& & Briefmarke. Das Leseheft und das Begleitheft im A5 Format sind gegen Voreinsendung von 1,45 Euro bei der Bundesstelle Jugend, Familie, Bildung, Siegfried Dombrowsky, Lehmbank 32, 29693 Eickeloh, erhältlich. Der BDPh bedankt sich bei der Motivgruppe Musik e.V. für das geschenkte Lehrmaterial sowie bei Peter Lang und Dietrich Ecklebe für ihr Engagement. Helma Janssen

Bund Deutscher Philatelisten

Ressort Jugend, Familie, Bildung