Aktuelle Nachrichten des BDPh







4.09.2017 Kategorie: Nachrichten Rang 3-Ausstellung: Harburg 2017 am 7./8. Oktober (PP) Am 7./8. Oktober veranstaltet der Harburger Briefmarkensammler-Verein von 1920 e.V. wieder eine Rang 3 Briefmarkenausstellung mit 104 Rahmen und 23 Exponaten. Ort: Landhaus Jägerhof, Ehestorfer Heuweg 14, 21147 Hamburg-Hausbruch. Es werden wieder viele Exponate gezeigt, die das erste Mal auf einer Ausstellung zu sehen sind. Mit dabei sind Sammlungen „Die Fiskalmarken des indischen Feudalstaates Mewar“, „Feuerwehr“, „Deutsches Reich ab 1875, Auslandstarife und Leitwege“, „Hamburger Postämter mit besonderen Stempeln“, „Schuhe“. Aber auch moderne Philatelie ist dabei. Diese wird wieder um den „Preis moderne Philatelie“ streiten. Zudem findet wieder an beiden Ausstellungstagen ein Großtauschtag statt. Ein Sonderpostamt führt den Sonderstempel zum „Tag der Briefmarke“. Zu diesem Anlass und der Ausstellung hat der Verein einen Sonderbriefumschlag mit passender Marke individuell herstellen lassen. Der Sonderumschlag kann an beiden Ausstellungstagen gekauft werden. Zu den weiteren Programmpunkten gehören die Verleihung des „Arthur-Gramsch-Leistungspreises“ sowie die Herbsttagung am 8. Oktober.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht