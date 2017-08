Aktuelle Nachrichten des BDPh







30.08.2017 Kategorie: Nachrichten Band 2 erschienen: Wer ist wer in der Philatelie - E-H (Kül.) Seit einigen Tagen liegt der zweite Band des Nachschlagewerks „Wer ist wer in der Philatelie“ mit den Buchstaben E-H von Wolfgang Maassen vor. Enthalten sind die Biographien zahlreicher Philatelisten, Händler und Prüfer. Sie wurden teilweise erweitert und ergänzt. Zudem sind vermehrt Philatelisten aus der früheren DDR aufgenommen worden, die in der deutschen Philatelie Spuren hinterlassen haben. Band 3 mit den Buchstaben I-M wird nach Verlagsangaben in einem Jahr vorgelegt. Der erste Band mit den Buchstaben A-D war zuletzt im Jahr 2011 erschienen. Band 2 mit 372 Seiten kostet 24,80 Euro plus Porto, ISBN: 978-3-932198-96-0. Bestellung über Phil*Creativ Verlag, Vogelsrather Weg 27, 41366 Schwalmtal. Tel. 0 21 63/48 66, Fax 3 00 03, E-Mail: faktura@philcreativ.de, www.philshop.de Band 2 kann auch zusammen mit Band 1 zum Sonderpreis von 34,80 Euro zuzüglich 5 Euro Porto bestellt werden.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht