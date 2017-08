Aktuelle Nachrichten des BDPh







25.08.2017 Kategorie: Nachrichten Fünftes Dampfpflügen: Sonderpostamt in Friedersdorf am 26. August (TD) Aus Anlass des 5. Dampfpflügens am Samstag, 26. August 2017, richtet der Freundeskreis Friedersdorf e.V. gemeinsam mit dem Philatelistenklub Seelow und dem EB-Team Berlin ein Sonderpostamt aus. Im Auftrag des Freundeskreises wurde dafür eine Postkarte entworfen, die durch den Philatelistenklub mit den Automatenmarken „Brandenburger Tor und Posttower“ zu je 30 Cent und 15 Cent im Wechsel frankiert wird. Während des Schaupflügens werden die Postkarten mit dem Kipppflug von Lokomobil zu Lokomobil transportiert. Die beförderten Belege erhalten einen gesonderten Beförderungsstempel. Die Gesamtveranstaltung steht unter dem Titel „Ackerbau und Handwerk im Wandel der Zeit“. Das Dampfpfluggespann, bestehend aus zwei Lokomobilen und dem Kipppflug, kommt aus Landshut. Informationen zur Belegbestellung sind erhältlich bei Karin Priemuth, Weidenweg 32, 15306 Seelow, Tel.: 03346/843224 bzw. per Mail k.priemuth@t-online.de. Bei schriftlichen Anfragen bitte eine Telefonnummer anzugeben. Weitere Informationen zum Dampfpflügen: www.kunstspeicher-friedersdorf.de oder auf der Homepage des Philatelisten-Verbands Berlin-Brandenburg e.V. unter www.phila-bb.de.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







