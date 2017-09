Aktuelle Nachrichten des BDPh







8.09.2017 Kategorie: Nachrichten 300. Geburtstag von Johann Joachim Winckelmann: Sonderumschlag des Briefmarkenvereins Stendaler Roland (EW) Anlässlich des 300. Geburtstages von Johann Joachim Winckelmann erscheint am 12. Oktober eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post. Dazu bringt der „Briefmarkenverein Stendaler Roland e.V.“ einen Sonderumschlag heraus. Die Sondermarke kann erworben und am Sonderpostamt abgestempelt werden. Gleiches gilt auch für den 14. Oktober zum Tag der Briefmarke. Zusätzlich gibt es am 9. Dezember, dem 300. Geburtstag J.J. Winckelmanns, ein Sonderpostamt und einen weiteren Umschlag. Winckelmann, in Stendal geboren, gilt neben Flavio Biondo, als Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und der Kunstgeschichte sowie als geistiger Begründer des Klassizismus im deutschsprachigen Raum. Ort: 39576 Stendal, Rathaus/Markt. Zeit: 12. Oktober, 14. Oktober und 9. Dezember. Bestellungen an: Eberhard Werner, Michaelstr. 19b, 39576 Stendal. Mail: eberhard.werner@web.de. Der Preis beträgt jeweils 2,50 Euro plus Porto.

