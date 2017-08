Aktuelle Nachrichten des BDPh







15.08.2017 Kategorie: Nachrichten Junge Briefmarkenfreunde Herford: Urmel auf dem Brief - Sonderstempel zum Weltkindertag (WS) Das Urmel kommt diesmal nicht aus dem Eis, sondern auf den Brief: Die Lieblingsfigur aller Freunde der Augsburger Puppenkiste begibt sich in die Hansestadt Herford und schmückt dort den schon traditionellen Sonderstempel zum Weltkindertag. Der Stempel passt damit ideal zum 70-Cent-Wert der aktuellen Ausgabe „Für die Jugend“, auf dem ebenfalls der verschmitzte kleine Marionetten-Saurier abgebildet ist. Das Kinderfest findet am Samstag, 16. September, als Freiluftveranstaltung im Stadtviertel Radewig statt. Wie schon in den Vorjahren werden auch diesmal wieder 6.000 Besucher erwartet. Die Jungen Briefmarkenfreunde Herford feiern in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Bereits im zehnten Jahr in Folge präsentieren sie gemeinsam mit der Post ein attraktives Stempelmotiv zum „Festtag der Kinder“. Mit dem Motiv möchten die engagierten Nachwuchssammler als Initiatoren der Stempelaktion viele Kinder für das Hobby „Briefmarken“ begeistern, aber auch erwachsene Sammler ansprechen. Der Stempel ist vor Ort nur am Veranstaltungstag erhältlich. Im Belegprogramm wird ein passender Sonderumschlag angeboten. Die Post ist mit ihrem Team „Erlebnis: Briefmarken“ neben dem Stand der Jungen Briefmarkenfreunde auf dem Fürstenauplatz vor der Radewiger Kirche vertreten. Belege mit dem Sonderstempel könen bei den Jungen Briefmarkenfreunden Herford, c/o Jörg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern, E-Mail briefmarkenfreunde-herford@web.de, bestellt werden (schriftlichen Anfragen bitte 70 Cent Portoersatz beifügen). Informationen zu den Jungen Briefmarkenfreunden Herford: Wolfgang Sander, Asenburgstr. 13, 32105 Bad Salzuflen, Tel. 05222/60737, E-Mail briefmarkenfreunde-herford@web.de

