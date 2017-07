Aktuelle Nachrichten des BDPh







29.07.2017 Kategorie: Nachrichten „Tag der Jungenbriefmarkenfreunde“: In Leonberg war die Briefmarken-Wühlkiste der „Renner“ (DW) Vor einigen Tagen beteiligten sich die „Jungen Briefmarkenfreunde Leonberg“ im BSV Schwaben e.V. beim bundesweiten DPhJ-Aktionstag „Tag der Jungen Briefmarkenfreunde“.



Dabei war sie in der örtlichen Stadthalle zu Gast. Im Foyer zeigten sie eine kleine Briefmarkenausstellung, und an einem Werbestand konnten sich die vielen jugendlichen Besucher über die Arbeit der Jugendgruppe und die DPhJ informieren. Außerdem sollte bei einem Ratespiel geschätzt werden, wie viele Briefmarken sich im Glas befinden. Die Sieger der Plätze 1 – 20 erhielten sehr schöne Briefmarkengeschenke wie zum Beispiel Alben, Pinzetten und natürlich Briefmarkenpakete. Der „Renner“ war aber die Briefmarkenwühlkiste. Hier durften sich die jugendlichen Besucher kostenlos Briefmarken aussuchen und mit nach Hause mitnehmen.



Der Besuch war sehr gut, da nebenan im Stadtpark die Grundschulen von Leonberg ihre Kinder- und Jugendtage veranstalteten.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







