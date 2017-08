(MS) Das Kompendium enthält 478 Namen von Persönlichkeiten, die von den jeweiligen Postverwaltungen wegen ihrer Verdienste um die Vermessung und Kartographie ihrer Länder gewürdigt worden sind. Darunter sind u. a. Entdecker, Mathematiker, Astronomen, Geodäten und Kartographen. Sie alle trugen dazu bei, die Grundlagen der Landesaufnahmen und topographischen Kartenwerke zu schaffen. Jede Persönlichkeit ist neben dem Markenbild mit kurzen Lebensdaten aufgelistet. Liebhaber und Sammler von Motivmarken der Themenbereiche Landkarten, Vermessung und Entdeckungsgeschichte der Erde finden in den vielfältigen Abbildungen Anregungen für eine vertiefende Beschäftigung mit diesem Hobby. Das von Dipl.-Ing. Dieter Hertling (…1994) erstellte Grundwerk ist in den letzten Jahren von Dipl.-Ing. Ulrich Mailand systematisch ergänzt worden. Es sind alle Marken berücksichtigt, die bis 12/2015 in der Michel-Rundschau katalogisiert worden sind. Weitere Ergänzungen zu den Personenbeschreibungen finden sich in den Rundschreiben der Arbeitsgemeinschaft; deren Fundstellen und vertiefende Literaturangaben sind aufgeführt. Ein Gesamtregister erschließt das Werk. Das Kompendium eignet sich als ein vermessungs- und kartographiehistorisches Nachschlagewerk und ist als eine bestens strukturierte Informationsquelle für den thematisch interessierten Motivmarkensammler zu bezeichnen. Dieter Hertling/Ulrich Mailand: Philatelistisches Register Bedeutender Personen der Kartographie, Geodäsie und Entdeckungsgeschichte der Erde. 120 S. Glanzpapier, A 5, 200 farbige Abb.; Softcover. ArGe Landkarten–Vermessung–Entdeckungsgeschichte der Erde, 2017. Preis 15 Euro plus Porto. Bezug: ArGe Landkarten, Klaus-Günter Tiede, Josef-Wiefels-Str. 2, 59063 Hamm. E-mail: Land.verm.entd@gmx.de