(SV) Vom 10. bis 12. November treffen sich die Freunde der Philatelie in Eching bei München. Dort veranstaltet die Philatelistische Akademie e.V. zusammen mit dem Schwaneberger Verlag das MICHEL-Sammler-Seminar mit dem MICHEL-Tutorial. Ziel des dreitägigen Seminars ist die Vermittlung und Vertiefung fachlichen Wissens über Postwertzeichen und postalische Belege sowie praktischer Erkenntnisse beim Aufbau einer Sammlung und im Umgang mit philatelistischen Hilfsmitteln wie Fachliteratur und Internet. Zum Seminar gehören unter anderem ein Besuch der MICHEL-Werkstatt in Unterschleißheim und ein Fach-Vortrag zum Prüfwesen von BPP-Präsident Christian Geigle. Am dritten Veranstaltungstag erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Arbeit der MICHEL-Redaktion und erfahren, wie Recherche und Preisbewertung ineinandergreifen. Sie erfahren an praktischen Beispielen, wie sich die Philatelie mit den sozialen Medien vernetzt und wie sie die philatelistischen Datenbanken von MICHEL für die Erstellung des eigenen Wunschwerkes nützen können. Anmeldungen über die Philatelistische Akademie e.V., Geschäftsstelle, Dr. Walter Koch, Sudetenstraße 2, 82256 Fürstenfeldbruck, Telefon + 49 (0) 81 41 51 24 51, E-Mail: geschaeftsfuehrer@philatelistische-akademie.de. Sowohl für das MICHEL-Sammler-Seminar wie für das Tutorial gibt es Teilnahmezertifikate.