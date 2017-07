"Tag der Briefmarke" in Hamm

(RM) In diesem Jahr feiern die Philatelisten in Nordrhein-Westfalen den „Tag der Briefmarke 2017“ am 1. Oktober im Hammer Gustav-Lübcke-Museum. Dort sind die Hammer Briefmarkenfreunde Gäste der Museumssonderausstellung „Hereinspaziert“ und werden innerhalb eines vielfältigen Rahmenprogramms auf ihr Hobby aufmerksam machen. Geplant sind eine kleine Briefmarkenschau, Sonderstempel und Sonderumschlag, berichtet der 1. Vorsitzende Heinrich Sonderhüsken. An einem Informationsstand wird die Möglichkeit bestehen, Beratungen über die Verwertung oder Verwendung geschenkter oder geerbter Sammlungen zu erhalten. Außerdem wird ein Tauschtag organisiert. „Im Zeitalter von Email und Smartphone wird die Briefmarke immer weiter in den Hintergrund verdrängt. Für uns bietet sich an diesem Tag die Gelegenheit zu zeigen, dass die Philatelie nach wie vor aktuell ist,“ zeigt Heinrich Sonderhüsken die Motivation des Vereins auf. Die Veranstaltung findet im Gustav-Lübcke-Museum, Neue Bahnhofstr. 9, 59065 Hamm/Westf., statt. Beginn: 10 Uhr. Das Museum direkt am Hauptbahnhof ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Weitere Informationen sind bei dem 1. Vorsitzenden der Hammer Briefmarkenfreunde, Heinrich Sonderhüsken, Hagedornweg 9a, 59065 Hamm, Tel.: 02381/53448, oder per Email museum@hammer-briefmarkenfreunde.info erhältlich.