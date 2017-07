Vielfältiges Angebot am 28.-30. Juli in Hofgeismar

(Kül.) In der Stadthalle Hofgeismar findet vom 28. bis 30. Juli die Rang 3-Ausstellung „Märchenposta 17“ statt. Der örtliche Verein unter Leitung von Ulrich Reinhardt hat ein umfangreiches und sehr abwechslungsreiches Programm für das Wochenende zusammengestellt, das sicherlich viele Besucher anziehen wird. Neben einem Sonderpostamt und vier Sonderstempeln gibt es auch drei Händlerstände sowie unter anderem eine Oldtimer-Ausfahrt mit Posttransport am Samstag, 29. Juli, und Infostände der Arbeitsgemeinschaften USA-Canada und Literatur/Theater/Märchen. Die „Märchenposta“ ist geöffnet am Freitag, 28. Juli, 12-18 Uhr, am Samstag, 29. Juli, 10-18 Uhr, und am Sonntag, 30. Juli, 10-16 Uhr. Ebenfalls am Sonntag wird ein Großtauschtag in der Stadthalle durchgeführt. Ansprechpartner ist Ulrich Reinhardt, Postfach 1264, 34362 Hofgeismar, Tel. 05671/40783, E-Mail: ulliR1@t-online.de