<xml></xml> (OJ) Die Stiftungsaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt gelangt nach Prüfung des Sachverhalts zu dem Ergebnis, dass die seitens des BDPh benannten Rolf Behrens, Thomas Höpfner, Oswald Janssen und Werner Müller wirksam als Kuratoren benannt wurden und ein Anspruch auf Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des Kuratoriums besteht. Die Stiftungsaufsicht beabsichtigt, die Zurückweisung der Benennung sowie des genannten Antrags durch die Stiftung nach Anhörung der Stiftung förmlich zu beanstanden. Damit ist der BDPh wieder im Kuratorium der Stiftung zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte vertreten. Die neuen Kuratoren können dann in der Stiftung wieder die Interessen der Sammler vertreten, die endlich wissen wollen, was mit den Zuschlagserlösen passiert ist, die sie durch den Kauf der Stiftungsmarken seit Jahrzehnten gespendet haben. Diese Zuschlagserlöse bilden das Kapital der Stiftung, das in den letzten zehn Jahren um Millionen reduziert wurde. Die Zurückweisung der BDPh-Benennung erfolgte übrigens durch den Stiftungsvorstand Walter Bernatek und Holger Bartels, wobei ersterer von sich behauptet, dort die Interessen des BDPh zu vertreten.