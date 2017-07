Aktuelle Nachrichten des BDPh







21.07.2017 Kategorie: Nachrichten BDPh-Teamassistentin: Cornelia Trauschke startet in der Geschäftsstelle (Kül.) Die gebürtige Bonnerin Cornelia Trauschke hat vor wenigen Tagen ihre neue Aufgabe als Team-Assistentin in der Geschäftsstelle des BDPh übernommen. Die 55-Jährige studierte Historikerin hatte zuvor lange Zeit als PR-Fachfrau in der Bundesstadt gearbeitet. Dabei war sie unter anderem mit der Organisation von Veranstaltungen, dem Erstellen von Publikationen sowie der Mitgliederverwaltung betraut. Cornelia Trauschke folgt auf Julia Rüffer, die den BDPh Mitte Mai aus privaten Gründen verlassen hatte und nach Niedersachsen umgezogen war. BDPh-Präsident Uwe Decker sagte, mit Cornelia Trauschke gebe es jetzt wieder eine versierte und engagierte Assistentin, die sich in den kommenden Monaten in die verschiedenen Aufgaben einarbeiten werde. „Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Trauschke gewinnen konnten.“

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







