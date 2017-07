(MS) Zum 1. August übernimmt Anja Schaluschke (50) die Leitung des Museums für Kommunikation Berlin. Seit 2009 ist sie Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbundes, der bundesweiten Interessenvertretung der deutschen Museen und ihrer Mitarbeiter. In dieser Funktion ist sie außerdem seit sieben Jahren Vorstandsmitglied des Netzwerks europäischer Museumsorganisationen. In ihrer neuen Position wird Schaluschke zugleich als Stellvertreterin des Kurators der Museumsstiftung Post und Telekommunikation fungieren. Sie folgt Dr. Lieselotte Kugler als Direktorin, die Ende April diesen Jahres nach 10-jähriger Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet worden war. Anja Schaluschke hat Germanistik, Kunstgeschichte und Politische Wissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn studiert und war unter anderem als Pressereferentin im Frankfurter Museum für Kommunikation tätig. Das Museum für Kommunikation Berlin gehört zusammen mit den Museen für Kommunikation in Frankfurt/Main und Nürnberg sowie dem Archiv für Philatelie in Bonn zur öffentlich-rechtlichen Museumsstiftung Post und Telekommunikation. Diese wird von der Deutschen Post und der Deutschen Telekom zu gleichen Teilen finanziell getragen. Foto: Lotte Ostermann