20.07.2017 Kategorie: Nachrichten OLDENBURG 2017: Köhler-Akademie - philatelistische Vorträge am 29. Juli (OJ) Am Samstag, 29. Juli, gibt es im Sportzentrum der Universität Oldenburg, Uhlhornsweg 49-55, ein interessantes Seminar von Ausstellern für Aussteller und andere Interessierte, gesponsert vom Auktionshaus Heinrich Köhler. Hier das Programm: 10.15 Uhr – Begrüßung/Welcome durch Dieter Michelson 10.30 – 11.15 Uhr – Birthe King, Open Philately 11.15 – 12 Uhr – Damian Läge, Thematik 12 – 13 Uhr – Mittagspause 13 – 13.45 Uhr – Chris King, "Is postal history, history" 14 – 15 – Buchpräsentation: „Oldenburg - Die Sammlung Heinrich Sanders“ 15 – 16 Uhr – Steffen Eckert, Fiskalmarken Oldenburgs Weiter wird eine neue Publikation der Reihe EDITION D’OR vorgestellt. In bekannter Manier wird erst zur öffentlichen Präsentation in Oldenburg das Geheimnis gelüftet, welche bedeutende philatelistische Sammlung für die Nachwelt mit einer eigenen Publikation dokumentiert wird. Alle Vorträge finden im Sportzentrum (Ausstellungsgebäude) im Raum S 2-206 statt.

